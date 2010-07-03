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11:13

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Адвокат оценил предложение смягчить правила самообороны

Все средства хороши? Нужно ли разрешить все способы самообороны
общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Адвокат Андрей Некрасов прокомментировал Москве 24 инициативу расширить границы самообороны. По его словам, это хорошее предложение, однако реализовать его в наших реалиях может быть непросто.

"Я оцениваю озвученную инициативу положительно. Он действительно прав, потому что очень тяжело в суде доказать, что превышения самообороны не было. Очень часто при проникновении в жилище суды становятся на сторону обвинения, которая также беззастенчиво хочет посадить в тюрьму человека, который защищал себя и близких в своем доме", – говорит эксперт.

Некрасов отметил, что есть случаи, с которыми не все так очевидно. Иногда судьи встают на сторону тех, кто защищал себя и свою семью, и нужно понимать, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально. "Я не очень понимаю, как именно в наших реалиях эти изменения будут действовать, и, честно говоря, не очень понимаю, как именно их можно сформулировать. Это очень индивидуальный дискуссионный вопрос", – подчеркнул он.

Я не думаю, что в наших реалиях это будет иметь серьезный вес, потому что в Штатах разрешено ношение огнестрельного оружия. Это конституционное право их граждан. У нас этого нет, люди не могут обороняться никаким образом.
Андрей Некрасов
адвокат

В заключение специалист добавил, что суды очень аккуратно ведут себя в таких ситуациях и в основном становятся на сторону пострадавших в результате превышения самообороны, поэтому тут нужно требовать, чтобы судьи работали иначе.

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский внесет законопроект об изменении правил самообороны. По мнению депутата, действия, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия либо на защиту имущества, не являются превышением пределов самообороны.

Жириновский подчеркнул, что зачастую граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом, сами оказываются в тюрьме из-за нормы о превышении пределов самообороны. В качестве примера Жириновский указал на законодательство США. Там, если человек незаконно проникает в дом, он должен понимать, что его могут убить, отметил парламентарий.

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