Кадыров ожидает "приятных изменений" после 9 мая

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Россия идет вперед и может надеяться на приятные изменения после 9 мая, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что Владимир Путин накануне поставил новые задачи перед будущим правительством, а также поблагодарил тех, кто трудился днем и ночью.

Кроме того, Кадыров признался, что очень нервничал перед сегодняшней инаугурацией президента.

"Наконец-то президент вступил в должность. И дальше мы будем продолжать активные действия и в политическом плане, и на территории СВО, новые будут результаты там", – подчеркнул он.

Глава республики уточнил, что благодаря Путину в экономическом плане в стране тоже все хорошо.

Вместе с 2,6 тысячи человек Кадыров посетил инаугурацию президента РФ, которая состоялась в Кремле. Ранее глава Чечни призвал забрать Одессу и Харьков в этот месяц, а затем вынудить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности России документы.