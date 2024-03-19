Кадыров по телефону поздравил Путина с победой на выборах

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров по телефону поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Кадыров назвал победу Путина убедительной, пожелал ему энергии на государственной службе и неиссякаемого запаса жизненных сил. Глава Чечни заверил российского лидера в своей поддержке курса, направленного на благо будущего России.

Кадыров сообщил, что, в свою очередь, президент поблагодарил чеченский народ и поздравил мусульманам с наступившим месяцем Рамадан. Также, по его словам, Путин обратил внимание на результат, который показала Чечня на выборах.

Согласно итогам обработки 100% протоколов, Путин набрал 87,28% на президентских выборах в России.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов. Третье и четвертое места заняли представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР. За них свои голоса отдали 3,85 и 3,20% избирателей соответственно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что результат российского президента является уникальным. По его словам, это говорит об абсолютной победе Путина как кандидата, а также о консолидации общества вокруг лидера.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.



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