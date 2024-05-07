ФСБ: завербованного Киевом сотрудника МЧС задержали в Херсонской области

Фото: ТАСС/УФСБ России по Херсонской области

Силовые структуры задержали в Херсонской области сотрудника МЧС России, завербованного в июле 2022 года Главным управлением разведки Минобороны Украины, в связи с подготовкой теракта. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону, передает РИА Новости.

Как сказано в сообщении, по указаниям украинской разведки мужчина доставил из села Каиры в регион самодельные взрывные устройства и хранил их для того, чтобы впоследствии совершить теракт в Херсонской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"), по которой ему грозит до 8 лет колонии.

Сейчас силовики занимаются выяснением всех обстоятельств противоправной деятельности, а также устанавливают причастных к этому лиц.

Ранее ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР по подозрению в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинского канала в мессенджере Telegram. Девушка пояснила, что администратора канала интересовали не только военные автомобили, но и обстановка в городе в целом.

