Мотосезон откроют в Москве 11 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотосезон откроется в Москве 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По информации департамента, открытие мотофестиваля пройдет в 09:00 на смотровой площадке Воробьевых гор. На протяжении всего дня всех гостей ожидает праздничная программа.

При этом колонна мотоциклистов начнет заезд в 12:00. В общей сложности байкеры проедут по Садовому кольцу около 35 километров и завершат свой маршрут на Воробьевых горах.

Закрытие прошлого мотосезона состоялось в Москве 23 сентября. В этот день любители байков проехали колонной от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Ликсутов рассказал, что интерес к мототранспорту и количество мотоциклистов в столице ежегодно увеличивается и именно поэтому задача таких акций – напомнить о правилах дорожного движения и безопасности.

