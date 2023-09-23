Около 12 тыс мотоциклистов поучаствовали в заезде по Садовому кольцу в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Около 12 тысяч человек поучаствовали в заезде на Садовом кольце, которое состоялось в рамках закрытия мотосезона в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что для гостей выступили каскадеры и артисты. Также был разыгран главный приз – новый мотоцикл.

На данный момент на дорогах Москвы насчитывается уже 103 тысячи мотоциклистов, задача города – обеспечить безопасность их поездок, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, мотофестиваль является не только городским праздником, но и возможностью напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения и взаимоуважении на дорогах.

Он уточнил, что столица продолжает снижать аварийность, это является одним из главных поручений Сергея Собянина. По итогам прошлого года количество ДТП с мототранспортом уменьшилось более чем в два раза по сравнению с 2011 годом, заключил Ликсутов.

Сейчас все ограничения движения транспорта, вводимые в связи с мероприятием, сняты, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 00:01 до 16:00 по московскому времени из-за мероприятия не удастся проехать по проспекту Академика Сахарова от пересечения с Садовым кольцом до пересечения с улицей Маши Порываевой.

Помимо этого, движение ограничили на улице Маши Порываевой от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечения с улицей Каланчевской. С 13:50 по московскому времени была перекрыта внешняя сторона Садового кольца.

Также более 15 тысяч человек посетили Осенний велопраздник на Северном речном вокзале 16 сентября. Для гостей организовали тематический велоквест, соревнования на велотренажерах, велоаттракционы, семейные командные состязания на беговелах, летний кинотеатр и множество других мероприятий.

Дептранс сообщил, что в центре Москвы начали снимать ограничения из-за закрытия мотосезона