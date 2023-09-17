Более 15 тыс человек посетили Осенний велофестиваль на Северном речном вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 15 тысяч человек посетили Осенний велопраздник на Северном речном вокзале 16 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Для гостей организовали тематический велоквест, соревнования на велотренажерах, велоаттракционы, семейные командные состязания на беговелах, летний кинотеатр и множество других мероприятий.

Победители и участники онлайн-лотереи и конкурса костюмов получили призы. В рамках мероприятия разыграли более 5 тысяч подарков, в том числе велосипед, велоаксессуары, фирменные карты "Тройка", зонты, внешние аккумуляторы, брендированные толстовки и другое. В конце дня посетителей ожидали флайборд-шоу и концерт.

До этого в столичных парках прошли тематические забеги. Например, в Парке Горького на пробежку вышли участники движения "5 верст".

Ранее директор мероприятия Дмитрий Тарасов сообщил, что в этом году установлен новый рекорд по количеству зарегистрированных участников Московского марафона. Он напомнил, что мероприятие уже стало традиционным и имеет большую историю. Бегунам предстоит преодолеть одну из дистанций – 42,2 километра или 10 километров.

Тематические забеги стартовали в парках Москвы