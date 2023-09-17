Рекордное количество человек зарегистрировалось для участия в Московском марафоне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этом году установлен новый рекорд по количеству зарегистрированных участников Московского марафона, который пройдет в столице в воскресенье, 17 сентября. Об этом сообщил директор мероприятия Дмитрий Тарасов.

Он напомнил, что марафон уже стал традиционным и имеет большую историю. Бегунам предстоит преодолеть одну из дистанций – 42,2 километра или 10 километров.

"На старт первого марафона в 2013 году вышло 5 тысяч человек, в этом году уже зарегистрировалось 38 тысяч бегунов. Это самое масштабное мероприятие в истории марафонов, которые проводились как в советское время, так и в России", – приводит ТАСС его слова.

Тарасов также обратил внимание, что в Московском международном марафоне мира максимальное число участников составляло до 25 тысяч человек.

Ранее стало известно, что на некоторых улицах в центре Москвы ограничат движение из-за проведения Московского марафона и Московского мотофестиваля.

Так, 17 сентября с 07:00 до 17:00 периодически в центре Москвы будут закрывать Лужнецкую, Новодевичью, Саввинскую, Ростовскую, Смоленскую, Раушскую, Берниковскую, Николоямскую, Костомаровскую, Полуярославскую, Серебряническую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.

Накануне марафона в столичных парках прошли тематические забеги. Например, в Парке Горького на пробежку вышли участники движения "5 верст".



Тематические забеги стартовали в парках Москвы