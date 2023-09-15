Москва онлайн покажет юбилейный Московский марафон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за проведением юбилейного, десятого Московского марафона. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками и организаторами спортивного мероприятия.

Спортсмены смогут пробежать дистанцию длиной 42,2 или 10 километров. Маршрут марафона пройдет по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Смотрите прямую трансляцию 17 сентября в 09:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.