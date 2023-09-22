Москвичам напомнили об ограничении движения в городе 23 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта будет ограничено в столице в субботу, 23 сентября, из-за проведения "Московского мотофестиваля". Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Так, с 00:01 до 16:00 по московскому времени не удастся проехать по проспекту Академика Сахарова от пересечения с Садовым кольцом до пересечения с улицей Маши Порываевой.

Помимо этого, движение ограничат на улице Маши Порываевой от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечения с улицей Каланчевской. Отмечается, что с 13:50 по московскому времени будет перекрыта внешняя сторона Садового кольца. Движение откроют по мере прохождения мотоколонны.

В сообщении призвали водителей выбирать альтернативные маршруты, быть предельно внимательными, выполнять предписания дорожных знаков, указания и требования сотрудников дорожно-патрульной службы.

Ранее движение транспорта в центре столицы ограничили 17 сентября из-за проведения Московского марафона. До 17:00 периодически перекрывали набережные, улицы, бульвары, мосты, площади, переулки, проезды, а также Октябрьский тоннель.

Также на ряде участков в районе пересечения Третьего транспортного кольца и Хорошевского шоссе с 21 августа перекрыли несколько полос. Ограничения будут действовать до 6 июля 2024 года.

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