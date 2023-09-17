Движение транспорта перекрыли на ряде улиц в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в центре столицы ограничили из-за проведения Московского марафона. До 17:00 периодически будут перекрывать набережные, улицы, бульвары, мосты, площади, переулки, проезды, а также Октябрьский тоннель, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Движение будет ограничено на Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Раушской, Берниковской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных. Также в течения дня перекроют участки улиц Лужники, Охотного Ряда, Крымского Вала, Коровьего Вала, Большой Ордынки, Балчуга, Смоленской, Яузской, Тверской и Моховой.

Ограничения затронули Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной и Тверской бульвары.

В частности, движение ограничат в разное время на Крымском, Малом Москворецком, Большом Устьинском, Астаховском и Костомаровском мостах, на Лубянской, Новой и Старой площадях.

Накануне марафона в столичных парках прошли тематические забеги. Например, в Парке Горького на пробежку вышли участники движения "5 верст".

Ранее директор мероприятия Дмитрий Тарасов сообщил, что в этом году установлен новый рекорд по количеству зарегистрированных участников Московского марафона. Он напомнил, что мероприятие уже стало традиционным и имеет большую историю. Бегунам предстоит преодолеть одну из дистанций – 42,2 километра или 10 километров.

Тематические забеги стартовали в парках Москвы