Фонд кино поддержит производство фильмов "Буратино" и "Чебурашка-2"

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко/производство – Телеканал "Россия 1", Союзмультфильм, START, Телеканал СТС, Yellow, Black & White

Фонд кино поддержит создание 15 фильмов, в числе которых "Буратино" и "Чебурашка-2". Об этом организация сообщила на своем сайте.

Там указали, что процедура отбора на поддержку производства художественных национальных кинокартин лидеров российского кинопроизводства завершена.

Как рассказали в Фонде кино, в список, кроме "Буратино" и "Чебурашки-2", попали такие произведения, как "Бейрут", "Битва моторов", "В списках не значился", "Волшебник Изумрудного города: Злая ведьма", "Горыныч", "Девятая планета", "Королева Анна", "Космическая собака Лида", "Первый на Олимпе", "Пропасть", "Пророк. История Александра Пушкина", "Рождение империи" и "Руки вверх".

Ранее в Москве завершился 46-й Московский международный кинофестиваль, в котором поучаствовали свыше 250 фильмов из более чем 50 стран. Сергей Собянин отмечал, что за звание лучшей кинокартины боролись 11 работ, в том числе одна российская.

Мэр подчеркнул, что в рамках мероприятия участники обсудили возможности столичной киноинфраструктуры, перспективы съемочного процесса и потенциальное сотрудничество с иностранными компаниями.