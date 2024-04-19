РБК: кинотеатры отказались от пиратских фильмов после ультиматума прокатчиков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кинотеатры исключили из своих афиш пиратский контент. Это случилось после ультиматума прокатчиков, которые пригрозили им закрыть доступ к легальным фильмам. Об этом пишет РБК, ссылаясь на экспертов отрасли.

По данным издания, у практически всех киносетей РФ с 18 апреля больше нет "теневого проката". В частности, из сетевых кинотеатров Москвы исчезла вторая часть фильма "Дюна".



"На 18 апреля ("Дюна". – Прим. ред.) заявлена только в одном несетевом кинотеатре столицы", – добавили в СМИ.

Журналисты напомнили, что в начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров попросила коллег поддержать отечественный кинематограф и полностью отказаться от предсеансного обслуживания с 18 апреля по 12 мая. Аналогично поступил и ряд дистрибьюторов. В случае несогласия они не будут продлевать "ключи" на легальные ленты, говорится в сообщении.

"Подобный ультиматум звучит серьезно. Вполне вероятно, что по истечении заявленного срока эта практика будет носить постоянный характер, а объем "теневого" проката сократится до минимума", – указал глава одного из агентств Денис Кусков.

Ранее зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что российские власти обсуждают законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов для российского кинопроката. Это, по его словам, позволило бы отказаться от "предсеансного обслуживания".