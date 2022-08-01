Эксперты объяснили, чем опасны "серые" показы фильмов в кинотеатрах РФ

Голливудские новинки продолжают выходить на российских больших экранах, несмотря на приостановку работы крупнейших западных студий в РФ. Только в Москве отдельные кинотеатры предлагают билеты на "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" или "Тор: Любовь и гром", которые официально в России не выходили. Разбираемся, как именно кинотеатры пытаются сохранить зрителей и чем это грозит индустрии в будущем.

"Предсеансовое обслуживание"

Российские кинотеатры продолжают искать возможность показывать голливудские премьеры. Например, сеть "Киномакс" предлагает посмотреть официально не выходившие в России "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Тор: Любовь и гром" или "Mиньоны: Грювитация". Картины доступны для просмотра в кинотеатрах Москвы, Перми, Астрахани, Самары, Красноярска, Казани, Ярославля, Уфы и других крупных городов, где присутствует сеть.

Купить билет можно, перейдя с сайта "Киномакса" на страничку проекта "Кинотека". В описании отмечается, что "Кинотека" представляет собой альтернативное кинопространство для поклонников голливудских блокбастеров. Организаторы обещают показывать фильмы "в хорошем качестве и дублированные на русский язык". Кто поставляет иностранные картины в обход официальных киностудий, не указано. Отдельно подчеркивается, что для показа "Кинотека" арендует залы кинотеатров.

Корреспондент Москвы 24 попробовал приобрести билет на "Тор: Любовь и гром" в столичный кинотеатр "Киномакс-Водный". Стоимость сеанса была едина для любого места в зале – 340 рублей. Клиента предупреждают, что билеты можно купить только на сайте проекта, а в кассе они не доступны. В понедельник, 1 августа, за полтора часа до дневного сеанса на сайте было продано шесть билетов.

В ряде российских кинотеатров стали также продвигать схему с так называемым "предсеансовым обслуживанием". Билеты продаются на один фильм, но перед сеансом бесплатно показывают другой – голливудский блокбастер. Потом идет семиминутный перерыв, и лишь затем наступает очередь основной картины, на которую клиент может и не оставаться. В частности, в столичном кинотеатре "Балтика" перед фильмом "Небо" крутят "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", а перед мультфильмом "Приключения царя" можно посмотреть "Топ Ган: Мэверик".

На этом фоне 1 августа сообщалось о том, что объединенная киносеть "Формула Кино" и "Синема Парк" начала прокат зарубежных киноновинок в рамках услуги "кинопродукт". Однако уже днем показ "кинопродуктов" отменили, а все проданные в рамках акции билеты вернули. Услуга должна была включать в себя российский фильм и "зарубежные видеоматериалы". Первым анонcировался российский мультфильм "Кощей. Начало" и "Миньоны: Грювитация" от Universal Pictures.

На свой страх

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров в беседе с Москвой 24 раскритиковал практику пиратских показов зарубежных блокбастеров. По его мнению, такой подход на долгие годы может продлить паузу в отношениях с иностранными студиями.





Давид Шнейдеров член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Если мы сейчас в самом начале закроем глаза на "серый" показ голливудских картин, мы дадим зеленый свет всем пиратам Российской Федерации. Доверие к нашей стране будет потеряно навсегда, после таких поступков голливудские менеджеры не вернутся в Россию. Зачем им возвращаться в страну, которая их обворовывает?

Эксперт призывает российские власти вступить в тайные переговоры с руководством приостановивших работу в РФ киностудий. "Многие студии приняли решение о приостановке под давлением политиков. Необходимо договариваться с ними о том, что мы через третьи страны берем фильмы в DCP (специальном формате для кинотеатров. – Прим. ред.) и через те же третьи страны осуществляем платежи студиям или их филиалам в этих странах", – сказал он.

По его словам, в этом случае российский зритель не останется без зарубежных киноновинок в хорошем качестве. Если договориться со студиями не удастся, то рассчитывать на голливудские картины в кинотеатрах в хорошем качестве не придется.

"DCP включает два кода – общедоступный и код страны. Как только "серые" фильмы с DCP начнут воспроизводить в России, будет легко вычислить, какая страна нам их предоставила. Американцы могут удаленно изменить код страны, и DCP-файл превратится в пустышку. А страну, нелегально поставившую файл, могут наказать. Например, лишить показа второй части "Аватар", – добавил Шнейдеров.

Одновременно с этим ухудшение качества картинки на широких экранах грозит тем, что зрители предпочтут походу в кинотеатр домашний просмотр в хорошем разрешении, заключил он.

В свою очередь, член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова назвала незаконными схемы с показом фильмов и через "предсеансное обслуживание", и через третьих лиц.





Мария Спиридонова член Ассоциации юристов России Если у кинотеатров отсутствует прокатное удостоверение на данные фильмы, то показ фильмов незаконен, а грозит им за это административная ответственность. В случае схемы с арендой кинозалов прокатное удостоверение выдается компании-демонстратору, а не компании – владельцу помещения показа.

За показ фильма без документов демонстратору грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, пояснила юрист. Она подчеркнула, что прокатные удостоверения, которые выдает министерство культуры РФ, подразумевают, что демонстратор получил право на показ от самого автора картины.