В ГД предложили разрешить показ в кино западных фильмов без согласия их правообладателей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо разрешить показ в российских кинотеатрах западных фильмов без согласования с их правообладателями. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее предложение.
Как уточняется, при этом западным правообладателям будет предложено завести в РФ счета для последующего получения процента с показа.
Как указывает парламентарий, возобновление в кинотеатрах показа отечественных фильмов – недостаточная мера для привлечения зрителей и поддержания кинопроката в РФ.
По его мнению, параллельный импорт зарубежных кинокартин – это вынужденная мера, направленная на поддержку именно кинотеатров и российского кинопроката. Со временем, при наличии достаточного количества собственного кино, можно будет отказаться и от этой меры.
Ранее сообщалось, что голливудские фильмы могут начать вновь показывать в российских кинотеатрах. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал, что для возвращения фильмов необходимо изменить российское законодательство и создать нового независимого дистрибутора. Голливудские фильмы могут вернуться в Россию и через параллельный импорт.
Также в "Ленфильме" признали невозможность импортозамещения в съемках кино. Там подчеркнули, что студия предоставляет свои павильоны и оборудования, а потребители предъявляют к качеству этих объектов высокие требования. Гендиректор киностудии Федор Щербаков рассказал, что сейчас есть необходимый объем импортной техники.
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