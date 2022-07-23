Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Корпорация IMAX приостановила деятельность в России, однако окончательно прекращать работу с российскими кинотеатрами пока не собирается, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

"Лично я пытаюсь с IMAX в течение трех месяцев расторгнуть договор, и пока от них получаю только информацию, что они временно не могут вести бизнес в России", – передает РИА Новости его слова.

Воронков рассказал, что в IMAX нынешнюю ситуацию называют временным форс-мажором.

Кроме того, он заявил, что Disney и Sony ищут пути для параллельного импорта в РФ. Они были вынуждены закрыть свои офисы на российской территории, но не желают окончательно уходить из страны.

По мнению вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, в ближайшем будущем кинотеатры Москвы могут перейти на работу только по выходным. По его словам, на такой формат работы уже переключаются регионы.

Специалист объяснил, что ситуация развивается на фоне резкого сокращения иностранных фильмов для проката. Только отечественные фильмы не могут поддержать интерес людей так, чтобы кинозалы могли работать всю неделю, добавил он.

Люлин также напомнил о постепенном сокращении кинозалов в России лидерами рынка. Эксперт подчеркнул, что иногда число вышедших из работы кинозалов достигает 30%.