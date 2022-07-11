Эксперт допустил переход столичных кинотеатров на работу лишь по выходным

Столичные кинотеатры могут перейти на работу только по выходным к осени. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.
По его словам, на такой формат работы уже переключаются регионы.
"Ситуация развивается на фоне резкого сокращения иностранных фильмов для проката. Только отечественные фильмы не могут поддержать интерес людей так, чтобы кинозалы могли работать всю неделю", – пояснил Люлин.
Он также напомнил о постепенном сокращении кинозалов в России лидерами рынка. Эксперт подчеркнул, что иногда число вышедших из работы кинозалов достигает 30%.
Люлин добавил, что первые результаты от субсидирования производства российских фильмов появятся лишь через год. Эксперты также рассматривают вопрос создания в стране государственной компании, которая будет закупать зарубежный контент, в том числе без согласия правообладателя.
Ранее сообщалось, что общие сборы российских кинотеатров заметно упали в последнее время, в минувшие выходные был установлен антирекорд. С 30 июня по 3 июля сборы составили 151 миллион рублей. Такие неутешительные показатели до этого фиксировались только в период локдауна осенью прошлого года, тогда сборы были 154,3 миллиона рублей.
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