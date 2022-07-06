Сборы российских кинотеатров сильно упали в последнее время

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Общие сборы российских кинотеатров заметно упали в последнее время, в минувшие выходные был установлен антирекорд. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
С 30 июня по 3 июля сборы составили 151 миллион рублей. Такие неутешительные показатели до этого фиксировались только в период локдауна осенью прошлого года, тогда сборы были 154,3 миллиона рублей.
Отмечается, что это связано с отсутствием в отечественном кинопрокате голливудских фильмов.
Ранее компания Disney приостановила в России работу по производству новой продукции, лицензированию и круизной линии Disney Cruise Line. Кроме того, Walt Disney Company сообщила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.
Позднее кинокомпания Universal Pictures приняла решение закрыть бизнес в России. Компания уже направила российским кинотеатрам письма о том, что ее операции будут прекращены в течение нескольких месяцев.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
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