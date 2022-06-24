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Культура

17:13

Москва онлайн покажет дискуссию о трендах киноиндустрии в 2022 году

культураМосква онлайн

Фото: depositphotos/Kesu01

27 июня в Москве пройдет образовательный интенсив "Искусство питчинга" для молодых кинематографистов, в рамках которого состоится дискуссия о трендах киноиндустрии в 2022 году.

Что произошло в киномире в 2022 году? Как устроена экономика процесса в условиях санкций? Как изменилась аудитория и формы потребления контента? Эти и другие вопросы обсудят:

  • продюсер, генеральный директор ООО "ВГИК-Дебют" Федор Попов;
  • продюсер, медиаменеджер и директор онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин;
  • директор по взаимодействию с индустрией компании "Яндекс" Ксения Болецкая;
  • продюсер, генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин;
  • режиссер-документалист, сценарист, креативный продюсер свердловской киностудии Евгений Григорьев;
  • продюсер, режиссер, основатель и генеральный продюсер компании "Yellow, Black and White" Эдуард Илоян;
  • кинопродюсер Сергей Корнихин;
  • киновед, продюсер анимационного кино, основатель и генеральный директор "Параноид Анимейшн Студио" Алена Сычева;
  • генеральный директор АНО ИРИ Алексей Гореславский;
  • директор дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала "Россия 1" Ясмина Бен Аммар.

Модератором дискуссии выступит киножурналист и продюсер Иван Кудрявцев.

Смотрите трансляцию 27 июня в 11:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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