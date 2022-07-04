Швыдкой предложил ввозить фильмы в РФ по параллельному импорту

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Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил установить параллельный импорт зарубежных фильмов в страну. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, потому что иначе будет не оправдываться российское кино, не окупаться, нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании, как угодно это можно называть, но это один из вариантов", – заявил специалист.
Швыдкой добавил, что подобный подход не являлся бы пиратством, поскольку отчисления правообладателям все равно будут иметь место.
По мнению спецпредставителя президента РФ, для заполнения кинотеатров страны необходимо снимать порядка 200 – 250 фильмов в год при нынешнем показателе в 160 картин.
Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что голливудские фильмы вернутся в кинопрокат в России. Парламентарий также предложила сократить число таких показов.
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