Сериалы из восточных стран заменят россиянам контент ушедших мейджоров – продюсер Файзиев

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Российские онлайн-кинотеатры на фоне ухода американских и европейских мейджоров будут увеличивать закупку контента в восточных странах. Об этом сообщил ТАСС генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев.

По его словам, это неизбежно, так как есть определенный бюджет на закупку контента.

"И в силу того, что мы не можем потратить его на европейское или американское кино, соответственно, будем больше тратить его на восток и Турцию", – сказал продюсер.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что в России нужно развивать государственную киносеть, в том числе, для отслеживания репертуара. Она отметила, что в такой сети можно было бы показывать дебютные картины, камерное и авторское кино, кинофакультативы, различные программы, тематические подборки, ретроспективы.

До этого Сергей Собянин сообщил, что власти столицы приняли решение компенсировать затраты кинотеатрам на прокат и рекламу. По словам градоначальника, в Москве ежедневно появляются новые киностартапы, востребованы режиссеры, сценаристы, артисты, художники и другие специалисты.

Мэр отметил, что после пандемии коронавируса прокатчики столкнулись с новой проблемой. Зарубежные компании отказались от премьер в кинотеатрах РФ, поэтому многие сети сократили масштабы работы или оказались под угрозой закрытия.

