В Госдуме призвали развивать государственную киносеть

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В России нужно развивать государственную киносеть, в том числе, для отслеживания репертуара, заявила Агентству "Москва" председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"У нас сейчас государственных кинотеатров немного, в районе тысячи по всей стране, но это уже сеть, и ее надо развивать, в том числе, потому что в государственной сети мы можем следить за репертуаром и политикой. Следить – не в смысле навязывать ее, а пребывать в постоянном контакте с сетью", – пояснила Ямпольская.

Она отметила, что в такой сети можно было бы показывать дебютные картины, камерное и авторское кино, кинофакультативы, различные программы, тематические подборки, ретроспективы.

"Чтобы кинотеатры несли еще и просветительскую функцию, а поход в кино оставался культурным мероприятием", – пояснила она.

Ямпольская добавила, что это проще сделать в государственной сети, нежели в коммерческой.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти столицы приняли решение компенсировать затраты кинотеатрам на прокат и рекламу. По словам градоначальника, в Москве ежедневно появляются новые киностартапы, востребованы режиссеры, сценаристы, артисты, художники и другие специалисты.

Мэр отметил, что после пандемии коронавируса прокатчики столкнулись с новой проблемой. Зарубежные компании отказались от премьер в кинотеатрах РФ, поэтому многие сети сократили масштабы работы или оказались под угрозой закрытия.

