"Вокзал для двоих" и "Белое солнце пустыни" покажут москвичам под открытым небом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туристический портал Discover Moscow и Мосгорпарк подготовили подборку летних кинотеатров, гости которых смогут посмотреть советские фильмы и мультфильмы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, в парке Олимпийской Деревни открылся новый летний кинотеатр, где можно увидеть шедевры отечественного кино. Туда попали "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Вокзал для двоих", "Белое солнце пустыни" и другие фильмы. Все киносеансы бесплатные. Посмотреть фильмы можно в Зеленом театре Бабушкинского парка.

Летний кинотеатр "Москино", который находится в "Сокольниках", покажет как отечественное, так и зарубежное кино на языке оригинала с субтитрами.

Побывать на даче, не выезжая из центра Москвы, можно в Парке Горького. Все лето там будет открыто досуговое пространство "Плюс дача". Там будут не только концерты, спектакли и мастер-классы, для гостей также подготовят вечерние кинопоказы.

Помимо этого, в кинотеатре "Москино" в парке "Музеон" гости каждый вечер смогут смотреть классику мирового кинематографа и новинки кинопроката. Чаще всего ленты будут показывать с субтитрами на языке оригинала.

В парке "Ангарские пруды" открыт кинотеатр на 300 зрителей с бесплатными киносеансами. В течение лета там будут показывать не только фильмы, но и мультфильмы. Сеансы для детей подготовили в летнем кинотеатре "Москино" парка "Фили". Приятным бонусом станут подушка и плед, которые получат зрители на время сеанса при покупке билета.

17 июня откроется камерный кинотеатр на главной площади Таганского парка, рассчитанный на 50 зрителей. Посетители смогут прочувствовать атмосферу времени добрых советских фильмов, таких как "Старики-разбойники" и "Невероятные приключения итальянцев в России".

Для москвичей и гостей столицы подготовили более 200 мероприятий на каждый день, свыше восьми тысяч объектов культурного наследия, более 400 музеев и свыше 250 театров, сотни культурных площадок.

Ранее сообщалось, что новый сезон в Зеленом театре ВДНХ стартовал 28 мая. Все лето там будут проходить концерты эстрадных артистов, театральные постановки, юмористические шоу и творческие вечера.

