Самое большое в мире Знамя Победы развернули на Поклонной горе

Фото: Москва 24

Участники проекта "Непокоренные" развернули самое большое в мире Знамя Победы на Поклонной горе в Москве.

Акция, приуроченная ко Дню России, прошла на Площади Победителей, где расположены Монумент Победы, Вечный огонь и Музей Победы.

Уточняется, что размер знамени составил 63 метра в длину и 33 метра в ширину.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что огромное изображение развевающегося российского триколора появится на фасадах зданий Большого театра и Дома Правительства в День России.

По словам вице-мэра, для создания видео-шоу будут работать 60 мощных проекторов. Размер композиции на фасаде Большого театра составит 68 метров в ширину и 42 метра в высоту.

