Видео-шоу в честь Дня России появится на здании Большого театра

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Огромное изображение развевающегося российского триколора появится на фасадах зданий Большого театра и Дома Правительства в День России, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Главной особенностью украшения города к празднику в этом году станет вечернее видео-шоу – на здания Большого театра и Дома Правительства РФ спроецируем световую иллюзию в формате 3D. Сегодня и завтра фасады превратятся в огромные развевающиеся флаги России с датой – 12 июня", – сказал он.

По словам вице-мэра, для создания видео-шоу будут работать 60 мощных проекторов. Размер композиции на фасаде Большого театра составит 68 метров в ширину и 42 метра в высоту.

"При подготовке учли все архитектурные особенности исторического здания: световое решение подчеркивает колоннады, пилястры и другие элементы декора", – говорится в сообщении.

На Доме Правительства РФ, в свою очередь, появится флаг размером 106 метров в ширину и 55 метров в высоту. Проекторы разместили на противоположном берегу Москвы-реки на расстоянии около 400 метров от здания.

Ранее сообщалось, что ко Дню России в столице установили более 2,7 тысячи флагов и флаговых конструкций в цветах триколора. В частности, флагами оформлены семь мостов – Крымский, Большой Краснохолмский, Большой Москворецкий, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, мост Победы. Также флагштоки и панно разместили у зданий Совфеда и Госдумы.