Видео-шоу в честь Дня России появится на здании Большого театра

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Огромное изображение развевающегося российского триколора появится на фасадах зданий Большого театра и Дома Правительства в День России, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Главной особенностью украшения города к празднику в этом году станет вечернее видео-шоу – на здания Большого театра и Дома Правительства РФ спроецируем световую иллюзию в формате 3D. Сегодня и завтра фасады превратятся в огромные развевающиеся флаги России с датой – 12 июня", – сказал он.
По словам вице-мэра, для создания видео-шоу будут работать 60 мощных проекторов. Размер композиции на фасаде Большого театра составит 68 метров в ширину и 42 метра в высоту.
"При подготовке учли все архитектурные особенности исторического здания: световое решение подчеркивает колоннады, пилястры и другие элементы декора", – говорится в сообщении.
На Доме Правительства РФ, в свою очередь, появится флаг размером 106 метров в ширину и 55 метров в высоту. Проекторы разместили на противоположном берегу Москвы-реки на расстоянии около 400 метров от здания.
Ранее сообщалось, что ко Дню России в столице установили более 2,7 тысячи флагов и флаговых конструкций в цветах триколора. В частности, флагами оформлены семь мостов – Крымский, Большой Краснохолмский, Большой Москворецкий, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, мост Победы. Также флагштоки и панно разместили у зданий Совфеда и Госдумы.
В парке Измайлово развернули самый большой российский триколор
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: