Путин заявил, что россиян объединяют патриотизм и нравственные ценности

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Владимир Путин поздравил граждан с Днем России, отметив, что российский народ отличается единством, патриотизмом и высокими нравственными ценностями. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки", – заявил президент России в ходе церемонии вручения государственных премий и медалей Героя Труда.

Путин отметил, что День России выражает гордость за историю страны, веру в будущее и подчеркивает ее многовековые духовные традиции.

"Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России и сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными", – добавил глава государства.

Ранее с Днем России москвичей поздравил Сергей Собянин. Он отметил, что россияне испытывают особую гордость за вековые традиции, богатое историческое, культурное, духовное наследие России и ее неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации.