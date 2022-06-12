Собянин поздравил москвичей с Днем России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России. Поздравительная телеграмма градоначальника размещена на портале мэра и правительства столицы.

"Это праздник нашей любимой, лучшей в мире страны. Мы испытываем особую гордость за ее вековые традиции, богатое историческое, культурное, духовное наследие и неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. Мы чувствуем мощь и единство Отчизны, а значит, нам по плечу любые задачи и испытания", – заявил Собянин.

Он отметил, что Москва является сердцем России, поскольку столица во все времена имела ключевое значение для развития российского государства. По словам Собянина, в настоящее время Москва сплачивает россиян, заряжает их энергией, дает импульс развитию регионов и всегда приходит им на помощь, если это необходимо.

"Все это – благодаря вам, друзья. Трудолюбие, талант, целеустремленность, отзывчивость и любовь к Родине являются главными достоинствами москвичей", – добавил мэр.

Ранее Собянин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День России на городских площадках. Как объяснил мэр, на Красной площади города пройдет большой праздничный концерт. На сцене выступят лучшие российские исполнители. Также в городе проходит исторический фестиваль "Времена и эпохи".