Собянин поздравил москвичей с Днем России

10:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России. Поздравительная телеграмма градоначальника размещена на портале мэра и правительства столицы.
"Это праздник нашей любимой, лучшей в мире страны. Мы испытываем особую гордость за ее вековые традиции, богатое историческое, культурное, духовное наследие и неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. Мы чувствуем мощь и единство Отчизны, а значит, нам по плечу любые задачи и испытания", – заявил Собянин.
Он отметил, что Москва является сердцем России, поскольку столица во все времена имела ключевое значение для развития российского государства. По словам Собянина, в настоящее время Москва сплачивает россиян, заряжает их энергией, дает импульс развитию регионов и всегда приходит им на помощь, если это необходимо.
"Все это – благодаря вам, друзья. Трудолюбие, талант, целеустремленность, отзывчивость и любовь к Родине являются главными достоинствами москвичей", – добавил мэр.
Ранее Собянин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День России на городских площадках. Как объяснил мэр, на Красной площади города пройдет большой праздничный концерт. На сцене выступят лучшие российские исполнители. Также в городе проходит исторический фестиваль "Времена и эпохи".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: