Собянин рассказал, как можно отметить в парках и площадях Москвы День России

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Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День России на городских площадках. Об этом мэр Москвы написал в блоге на персональном сайте.

Градоначальник назвал Москву сердцем России и подчеркнул, что столица дает импульс развитию страны.

"По традиции наш город встречает День России множеством официальных и неформальных мероприятий. Все они проникнуты чувствами единства и гордости за Отчизну", – рассказал Собянин.

Как объяснил мэр, на Красной площади города пройдет большой праздничный концерт. На сцене выступят лучшие российские исполнители. В связи с этим в центре Москвы будут частично перекрыты некоторые улицы.

Также в городе пройдет исторический фестиваль "Времена и эпохи". Так, на Покровском бульваре расскажут о временах Александра Невского и Ледового побоища, на Страстном бульваре состоятся мероприятия, отсылающие к подвигу Минина и Пожарского. На Пушкинской площади можно будет познакомиться с эпохой Петра I, а на Тверском бульваре – с периодом Отечественной войны 1812 года.

Отдельно Сергей Собянин рассказал о фестивале путешествий по России "Подорожник". Он создан в формате гида по наиболее интересным культурным и природным достопримечательностям. Помимо лекций о маршрутах путешествий по стране, здесь можно попробовать разнообразную еду, пообщаться с автопутешественниками и посмотреть на театрализованные представления.

К программе празднования Дня России подключатся и парки культуры и отдыха. Так, в музее-заповеднике "Царицыно" разбиты русский и французский полевые лагеря образца Отечественной войны 1812 года, а в парке "Сокольники" организованы спортивные состязания. Кроме того, "Атмосферный бал на Троицу" представили в Саду имени Баумана, а в усадьбе Воронцово восстановили антураж Древней Руси.

Помимо этого, для горожан откроют свои двери музеи, культурные центры и библиотеки. Здесь проведут экскурсии, мастер-классы и лекции. Кроме того, запланированы показы фильмов "Гусарская баллада", "Неуловимые мстители" и "Новые приключения неуловимых", которые состоятся в кинотеатрах "Москино". Вход бесплатный, по предварительной регистрации

Порядок на мероприятиях в честь Дня России в Москве обеспечат свыше 4,4 тысячи сотрудников столичных служб и ведомств. Правоохранители, в частности, будут дежурить на контрольно-пропускных пунктах в места народных гуляний.