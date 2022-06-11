Собянин рассказал, как можно отметить в парках и площадях Москвы День России

10:02
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День России на городских площадках. Об этом мэр Москвы написал в блоге на персональном сайте.
Градоначальник назвал Москву сердцем России и подчеркнул, что столица дает импульс развитию страны.
"По традиции наш город встречает День России множеством официальных и неформальных мероприятий. Все они проникнуты чувствами единства и гордости за Отчизну", – рассказал Собянин.
Как объяснил мэр, на Красной площади города пройдет большой праздничный концерт. На сцене выступят лучшие российские исполнители. В связи с этим в центре Москвы будут частично перекрыты некоторые улицы.
Также в городе пройдет исторический фестиваль "Времена и эпохи". Так, на Покровском бульваре расскажут о временах Александра Невского и Ледового побоища, на Страстном бульваре состоятся мероприятия, отсылающие к подвигу Минина и Пожарского. На Пушкинской площади можно будет познакомиться с эпохой Петра I, а на Тверском бульваре – с периодом Отечественной войны 1812 года.
Отдельно Сергей Собянин рассказал о фестивале путешествий по России "Подорожник". Он создан в формате гида по наиболее интересным культурным и природным достопримечательностям. Помимо лекций о маршрутах путешествий по стране, здесь можно попробовать разнообразную еду, пообщаться с автопутешественниками и посмотреть на театрализованные представления.
К программе празднования Дня России подключатся и парки культуры и отдыха. Так, в музее-заповеднике "Царицыно" разбиты русский и французский полевые лагеря образца Отечественной войны 1812 года, а в парке "Сокольники" организованы спортивные состязания. Кроме того, "Атмосферный бал на Троицу" представили в Саду имени Баумана, а в усадьбе Воронцово восстановили антураж Древней Руси.
Помимо этого, для горожан откроют свои двери музеи, культурные центры и библиотеки. Здесь проведут экскурсии, мастер-классы и лекции. Кроме того, запланированы показы фильмов "Гусарская баллада", "Неуловимые мстители" и "Новые приключения неуловимых", которые состоятся в кинотеатрах "Москино". Вход бесплатный, по предварительной регистрации
Порядок на мероприятиях в честь Дня России в Москве обеспечат свыше 4,4 тысячи сотрудников столичных служб и ведомств. Правоохранители, в частности, будут дежурить на контрольно-пропускных пунктах в места народных гуляний.
Московские парки подготовили праздничные программы ко Дню России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: