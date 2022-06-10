МЧС РФ будет работать в усиленном режиме работы в связи с празднованием Дня России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудников МЧС России перевели на усиленный режим работы с 10 по 14 июня в связи с приуроченными ко Дню России мероприятиями, сообщает ТАСС.

"В рамках празднования Дня России ведомством будет обеспечена безопасность при организации и проведении более 5,6 тысячи мероприятий на более 4 тысячах объектов по всей стране", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что более 14,4 тысячи специалистов и более 4,3 тысячи единиц техники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) будут обеспечивать безопасное проведение праздничных мероприятий.

В общей сложности следить за безопасностью и находиться в готовности к реагированию будут 397 тысяч специалистов системы с привлечением почти 114 тысяч единиц техники.

Ранее сообщалось, что московские парки подготовили обширную праздничную программу ко Дню России. 11 и 12 июня посетителей ждут обзорные экскурсии, концерты и творческие мастер-классы.

