МЧС РФ будет работать в усиленном режиме работы в связи с празднованием Дня России

14:22
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сотрудников МЧС России перевели на усиленный режим работы с 10 по 14 июня в связи с приуроченными ко Дню России мероприятиями, сообщает ТАСС.
"В рамках празднования Дня России ведомством будет обеспечена безопасность при организации и проведении более 5,6 тысячи мероприятий на более 4 тысячах объектов по всей стране", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что более 14,4 тысячи специалистов и более 4,3 тысячи единиц техники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) будут обеспечивать безопасное проведение праздничных мероприятий.
В общей сложности следить за безопасностью и находиться в готовности к реагированию будут 397 тысяч специалистов системы с привлечением почти 114 тысяч единиц техники.
Ранее сообщалось, что московские парки подготовили обширную праздничную программу ко Дню России. 11 и 12 июня посетителей ждут обзорные экскурсии, концерты и творческие мастер-классы.
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