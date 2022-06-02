В Кремле заявили об отсутствии планов закрывать "окно в Европу"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Россия не собирается закрывать "окно в Европу". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируют ли власти РФ в свете последних событий закрывать "прорубленное" Петром I окно.
"Если говорить о Петре I, Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны. <...> Никто ничего закрывать не планирует", – цитирует его ТАСС.
Ранее Владимир Путин заявил, что в нынешнее сложное время Россия будет только укреплять свою силу и суверенитет. Ее успех в этом, по его словам, будет зависеть от достижений и инициативности ее граждан, объединенных общими ценностями, культурой, традициями и историей.
По словам президента, стране предстоит работа по многим направлениям, в том числе по развитию экономики, науки, гражданского общества и патриотизма. Многое из этого зависит от инициативности самих россиян, от людей, которые по-настоящему вовлечены в происходящее на их малой и большой родине, отметил Путин.
До этого президент заявил, что Россия не уйдет с глобальной экономической арены, если не решит сделать это сама, поскольку никто не способен отделить ее от остального мира. Он также отметил, что все больше стран в мире намерены проводить независимую экономическую политику.
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