Кризис создает для России не только проблемы, но и возможности – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для России нынешний кризис – это не только трудности, но и возможности. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая на суперфинале конкурса управленцев "Лидеры России".

"Каждый кризис – это не только проблемы, но и возможности. Если исходить из этой формулы, то Россия не только страна возможностей, но и кризисов, проблем, войн, революций, и потом страна возможной в конечном счете победы", – сказал мэр.

Обращаясь к участникам конкурса, градоначальник отметил, что им придется столкнуться с трудностями, с которыми в последние годы в России не встречались, а потому они должны стать не просто лидерами, но суперлидерами, которые выйдут из ситуации победителями. По словам Собянина, 8 из 14 лет Россия находилась в кризисах и каждый раз выстаивала, поэтому выстоит и сейчас.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в сложившихся условиях Россия должна рассчитывать только на собственные силы. По его мнению, антироссийские санкции на самом деле никак не связаны со спецоперацией на Украине и будут действовать десятилетиями, как это было в случае с СССР.

