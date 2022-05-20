Медведев заявил, что санкции против РФ будут действовать в течение десятилетий

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Введенные Западом антироссийские санкции, по всей вероятности, будут действовать очень долго – в течение десятилетий, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Медведев подчеркнул, что их введение и срок действия никак не связаны с российской специальной военной операцией на Украине.

"Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе в советские, годы. То есть это десятилетия", – сказал Медведев.

Он добавил, что в таких условиях Россия должна рассчитывать исключительно на собственные силы.

Ранее Медведев оценил возможные последствия антироссийских санкций. По мнению зампреда Совбеза РФ, они уничтожат глобальные цепочки поставки товаров, что может спровоцировать крупный логистический кризис.

Также Медведев предупредил об усилении энергетического кризиса в ряде стран, которые ввели санкции.

