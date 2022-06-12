Фейерверк в честь Дня России запустят на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Салют в Москве в честь Дня России состоится только на территории ВДНХ, информация о праздничных фейерверках в других местах не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В некоторых СМИ появились сведения о проведении в городе Москве сегодня, в 22 часа, салютов на Красной площади, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах. Данная информация не соответствует действительности", – сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что праздничный салют на ВДНХ запланирован на 22:00.

Ранее с Днем России москвичей поздравил Сергей Собянин. Он отметил, что россияне испытывают особую гордость за вековые традиции, богатое историческое, культурное, духовное наследие России и ее неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации.