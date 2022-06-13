Более 800 тыс человек посетили праздничные мероприятия ко Дню России в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 800 тысяч человек посетили праздничные мероприятия ко Дню России, которые прошли в столице. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Более 800 тысяч человек посетили городские мероприятия, приуроченные ко Дню России. Они прошли в 46 библиотеках, 48 культурных центрах, 19 столичных парках, в 11 музеях и шести кинотеатрах сети "Москино", а также на ВДНХ", – говорится в сообщении.

Москвичи и гости столицы смогли принять участие в экскурсиях и творческих мастер-классах. Также были организованы концерты классической музыки и выступления фольклорных коллективов.

В праздничной программе, которая была подготовлена столичными учреждениями культуры, удалось поучаствовать почти 500 тысячам гостям.

Празднование Дня России началось в городе в пятницу, 10 июня. В библиотеке искусств имени Боголюбова гости могли послушать классическую музыку: для посетителей прозвучали произведения отечественных и композиторов из других стран.

Библиотека № 97 организовала для гостей мастер-класс по изготовлению традиционных русских кукол. В библиотеке-читальне имени Тургенева состоялась экскурсию "Уголок московского Парнаса" о выдающихся литераторах, чье творчество было сильно связано с историей Мясницкой улицы в Москве.

В честь праздника в Москве участники проекта "Непокоренные" развернули самое большое в мире Знамя Победы. Его растянули на Поклонной горе. Уточняется, что размер знамени составил 63 метра в длину и 33 метра в ширину.

Празднование Дня России завершилось в столице салютом, который прогремел на ВДНХ. Залпы украшали небо в течение десяти минут.