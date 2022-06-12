В парке Измайлово развернули самый большой российский триколор

На востоке Москвы появился самый большой российский триколор. Его развернули в парке "Измайлово". Площадь полотна составляет около 1 500 квадратных метров.

Флаг занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.