Новый McDonald's подал заявку на регистрацию бренда "Так Просто"

Фото: Агентство «Москва»/Софья Сандурская

Новый McDonald's подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Так Просто" вместе с новым логотипом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующие документы.

Класс МКТУ, на который подана заявка, разрешает готовить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, газированные напитки, молочные коктейли, йогурты, картофель фри и креветки, а также одежду, зонты и рюкзаки. Помимо этого, разрешается открывать кафе с едой на вынос.

Также были поданы заявки на регистрацию товарных знаков "ФастГуд" и "Гран-Фри" без нового логотипа. Официальное название будет держаться в секрете до открытия заведений 12 июня.

Ранее рестораны нового McDonald’s переименовались на картах "Яндекса" в "Мак". В частности, это произошло с точками у станций метро "Пушкинская" и "Третьяковская". В обоих случаях указано, что рестораны закрыты до воскресенья, 12 июня.

Также официальное приложение нового McDonald’s в AppStore получило название "Мой Бургер". По словам разработчиков, у сервиса обновились дизайн и структура. В приложении будет возможно сделать мобильный заказ как в ресторанах, так и с доставкой на дом.

