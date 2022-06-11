Новый McDonald's подал заявку на регистрацию бренда "Так Просто"

Фото: Агентство «Москва»/Софья Сандурская
Новый McDonald's подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Так Просто" вместе с новым логотипом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующие документы.
Класс МКТУ, на который подана заявка, разрешает готовить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, газированные напитки, молочные коктейли, йогурты, картофель фри и креветки, а также одежду, зонты и рюкзаки. Помимо этого, разрешается открывать кафе с едой на вынос.
Также были поданы заявки на регистрацию товарных знаков "ФастГуд" и "Гран-Фри" без нового логотипа. Официальное название будет держаться в секрете до открытия заведений 12 июня.
Ранее рестораны нового McDonald’s переименовались на картах "Яндекса" в "Мак". В частности, это произошло с точками у станций метро "Пушкинская" и "Третьяковская". В обоих случаях указано, что рестораны закрыты до воскресенья, 12 июня.
Также официальное приложение нового McDonald’s в AppStore получило название "Мой Бургер". По словам разработчиков, у сервиса обновились дизайн и структура. В приложении будет возможно сделать мобильный заказ как в ресторанах, так и с доставкой на дом.
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