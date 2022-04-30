В подмосковном Видном ищут виновных в загрязнении реки. Вода в Купелинке окрасилась в красный цвет. На это обратили внимание местные жители и сообщили экологам. И разместили видео в соцсетях.

По словам жителей Видного, река меняет цвет не в первый раз. Несколько лет назад она вообще окрасилась в зеленый. Тогда проблему связали с очистными сооружениями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.