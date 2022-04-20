Доставка товаров становится еще проблематичнее и дороже. Кораблям из России запретили заходить в европейские гавани.

Из-за такого решения сложности теперь могут возникнуть также у судов, которые направляются в Бразилию, Мексику и Аргентину. Что тоже не лучшим образом скажется на ценах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

