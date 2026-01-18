Макрон заявил, что Европа ответит на пошлины США

Фото: depositphotos/vverve

Европейские страны дадут скоординированный ответ на американские пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

"Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас – ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями. Угрозы введением тарифов неприемлемы и не имеют места в данном контексте. Европейцы будут реагировать единодушно и скоординированно, если эти угрозы подтвердятся. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета", – отметил Макрон.

Он добавил, что Франция привержена суверенитету и независимости народов, как в Европе, так и за ее пределами. На этом основании Париж решил принять участие в учениях, организованных Данией в Гренландии.

"Мы полностью принимаем это решение, потому что на карту поставлена безопасность в Арктике и на внешних границах нашей Европы", – добавил французский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в размере 10% в отношении нескольких стран Европы из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США. С 1 июня они будут увеличены до 25%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин со стороны США негативно скажется на трансатлантических отношениях между Евросоюзом и Штатами.

Послы стран Евросоюза соберутся на экстренном заседании в Брюсселе на фоне заявлений Трампа о введении пошлин в воскресенье, 18 января.