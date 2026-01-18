Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 04:12

Политика

Макрон заявил, что Европа ответит на пошлины США

Фото: depositphotos/vverve

Европейские страны дадут скоординированный ответ на американские пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

"Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас – ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями. Угрозы введением тарифов неприемлемы и не имеют места в данном контексте. Европейцы будут реагировать единодушно и скоординированно, если эти угрозы подтвердятся. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета", – отметил Макрон.

Он добавил, что Франция привержена суверенитету и независимости народов, как в Европе, так и за ее пределами. На этом основании Париж решил принять участие в учениях, организованных Данией в Гренландии.

"Мы полностью принимаем это решение, потому что на карту поставлена безопасность в Арктике и на внешних границах нашей Европы", – добавил французский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в размере 10% в отношении нескольких стран Европы из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США. С 1 июня они будут увеличены до 25%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин со стороны США негативно скажется на трансатлантических отношениях между Евросоюзом и Штатами.

Послы стран Евросоюза соберутся на экстренном заседании в Брюсселе на фоне заявлений Трампа о введении пошлин в воскресенье, 18 января.

В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика