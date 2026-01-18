Каллас призвала США не отвлекаться от Украины на Гренландию

Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Власти США не должны отвлекаться от урегулирования украинского конфликта на свои планы по захвату Гренландии. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.

Она добавила, что американские тарифы против ЕС могут привести к обеднению как Европы, так и США, а также подорвать общее процветание. По словам Каллас, от раскола между союзниками выигрывают только Россия и Китай.

"Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему в рамках НАТО", – подчеркнула она.

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. По информации СМИ, американский лидер приказал разработать план по захвату острова. Кроме того, он заявлял, что Гренландия нужна США для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол".

17 января США ввели пошлины в размере 10% в отношении Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и многих других европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США.