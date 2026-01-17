Посол РФ призвал к практичному настрою на фоне проекта США об аннексии Гренландии

Фото: 123RF.com/nadezdagorosko

Россия призывает к сохранению практичного настроя в Заполярье на фоне внесения в конгресс США проекта об аннексии Гренландии. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов.

"Что касается перспектив взаимодействия в арктическом регионе, то полагаем важным сохранять прагматичный настрой в Заполярье независимо от курса и междоусобных проблем западных государств, решительно отстаивая свои национальные интересы в регионе", – сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, как американский законопроект повлияет на сотрудничество Москвы и Вашингтона.

Корчунов добавил, что РФ открыта в взаимовыгодной кооперации в Арктике, в том числе с государствами Запада, если они будут готовы вернуться к равноправному диалогу.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Гренландия нужна его стране для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". Он считает, что остров имеет для системы ключевое значение.

Европарламент осудил заявления американской администрации в отношении Гренландии, уточнив, что они представляют собой "грубый вызов международному праву".

В свою очередь, премьер Канады Марк Карни напомнил Трампу о пятой статье Устава НАТО, которая подразумевает коллективную оборону в случае нападения на одну из стран – участниц Североатлантического альянса.