Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 08:20

Политика

Посол РФ призвал к практичному настрою на фоне проекта США об аннексии Гренландии

Фото: 123RF.com/nadezdagorosko

Россия призывает к сохранению практичного настроя в Заполярье на фоне внесения в конгресс США проекта об аннексии Гренландии. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов.

"Что касается перспектив взаимодействия в арктическом регионе, то полагаем важным сохранять прагматичный настрой в Заполярье независимо от курса и междоусобных проблем западных государств, решительно отстаивая свои национальные интересы в регионе", – сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, как американский законопроект повлияет на сотрудничество Москвы и Вашингтона.

Корчунов добавил, что РФ открыта в взаимовыгодной кооперации в Арктике, в том числе с государствами Запада, если они будут готовы вернуться к равноправному диалогу.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Гренландия нужна его стране для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". Он считает, что остров имеет для системы ключевое значение.

Европарламент осудил заявления американской администрации в отношении Гренландии, уточнив, что они представляют собой "грубый вызов международному праву".

В свою очередь, премьер Канады Марк Карни напомнил Трампу о пятой статье Устава НАТО, которая подразумевает коллективную оборону в случае нападения на одну из стран – участниц Североатлантического альянса.

В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

Читайте также


политика

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика