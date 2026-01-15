Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 января, 16:35

Политика

Глава МИД Гренландии расплакалась после переговоров в Белом доме

Фото: AP/Дж. Скотт Эпплвайт

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась после переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Белом доме. Об этом сообщила радиостанция KNR.

Моцфельдт не смогла сдержать эмоции во время интервью, когда она была в прямом эфире радио после встречи с американской стороной. Голос дипломата задрожал после вопроса о том, сохраняла ли она спокойствие во время переговоров.

По словам Моцфельдт, ее ведомство вело активную подготовку ко встрече, так как важно, чтобы гренландцы могли "жить в безопасности". Однако давление со стороны США в последние дни только усилилось.

Представители Дании и США провели переговоры по вопросу Гренландии в Вашингтоне 14 января. Тем не менее сторонам не удалось прийти к какому-либо компромиссу.

Американский президент Дональд Трамп заявлял, что Гренландия нужна США для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". По его словам, остров имеет для этого ключевое значение. При этом американский лидер подчеркивал, что НАТО должна помочь Штатам получить Гренландию.

Глава Белого дома также утверждал, что только США могут заставить российских и китайских военных покинуть территории в Арктике вокруг Гренландии.

политиказа рубежом

