Трамп заявил, что только США смогут заставить РФ и КНР покинуть районы возле Гренландии

Фото: whitehouse.gov

Только США могут заставить российских и китайских военных покинуть территории в Арктике вокруг Гренландии, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он прикрепил к сообщению ссылку на статью СМИ о том, что военная разведка Дании якобы заявляла о планах РФ и КНР усилить свое военное присутствие в Арктике и в акватории у Гренландии.

"НАТО, скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать", – написал он.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что если Штаты не "возьмут" Гренландию, то это сделают Китай или Россия. Кроме того, эта территория нужна США для строительства системы противоракетной обороны "Золотой купол", утверждал президент.

В это же время Евросоюз уже начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от своих претензий на Гренландию. Основными целями ограничений могут стать крупные технологические корпорации и финансовые учреждения США, работающие на европейском рынке.

