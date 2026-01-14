Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 18:25

Политика

Трамп заявил, что только США смогут заставить РФ и КНР покинуть районы возле Гренландии

Фото: whitehouse.gov

Только США могут заставить российских и китайских военных покинуть территории в Арктике вокруг Гренландии, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он прикрепил к сообщению ссылку на статью СМИ о том, что военная разведка Дании якобы заявляла о планах РФ и КНР усилить свое военное присутствие в Арктике и в акватории у Гренландии.

"НАТО, скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать", – написал он.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что если Штаты не "возьмут" Гренландию, то это сделают Китай или Россия. Кроме того, эта территория нужна США для строительства системы противоракетной обороны "Золотой купол", утверждал президент.

В это же время Евросоюз уже начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от своих претензий на Гренландию. Основными целями ограничений могут стать крупные технологические корпорации и финансовые учреждения США, работающие на европейском рынке.

Читайте также


политика

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика