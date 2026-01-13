Белый дом опубликовал фото Трампа на фоне карты Гренландии

Фото: x.com/WhiteHouse

Белый дом опубликовал на странице в Х снимок президента США Дональда Трампа, который смотрит в окна кабинета, за которыми размещена большая карта Гренландии.

В сообщении, которое сопровождает публикацию, сказано: "Нажмите, чтобы следить за ситуацией".

По мнению Трампа, Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. СМИ сообщали, что американский лидер приказал разработать план по захвату Гренландии. Поручение было дано Объединенному командованию специальных операций (JSOC), однако комитет начальников штабов оказал сопротивление.

Тем временем законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении острову статуса штата США" был внесен в конгресс. Он разрешает Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров. Уточнялось, что инициатива связана с необходимостью обеспечить интересы США в Арктике в противовес "угрозам со стороны России и Китая".

В свою очередь, Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию.

