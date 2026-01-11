Форма поиска по сайту

11 января, 14:03

Политика
Daily Mail: Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии

Трамп поручил разработать план по захвату Гренландии – СМИ

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным журналистов, поручение было дано Объединенному командованию специальных операций (JSOC), однако комитет начальников штабов оказывает сопротивление.

Они уверены, что захват острова станет незаконным.

Ранее Трамп неоднократно угрожал захватить Гренландию. В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала главу Белого дома прекратить угрозы.

В свою очередь, замглавы администрации США Стивен Миллер усомнился в законности контроля Дании над Гренландией. По его мнению, остров должен стать частью Штатов для обеспечения безопасности арктического региона и защиты интересов НАТО.

При этом Миллер исключил необходимость проведения военной операции для присоединения острова, объяснив это тем, что на его территории живет лишь 30 тысяч человек.

СМИ сообщали, что Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию. Основными целями ограничений могут стать крупные технологические корпорации и финансовые учреждения.

