Белый дом усомнился в законности датского контроля над Гренландией

Фото: 123RF.com/mathiasberlin

Замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN усомнился в законности контроля Дании над Гренландией.

Миллер поинтересовался, по какому праву Дания получила контроль над Грендандией.

"На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Грендандия – это колония Дании?", – задался вопросом замглавы администрации США.

По его мнению, Гренландия должна стать частью США для обеспечения безопасности арктического региона и защиты интересов НАТО. При этом Миллер исключил необходимость проведения военной операции для присоединения острова, объяснив это тем, что на его территории живет лишь 30 тысяч человек.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, однако в 2009 году он получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

3 января США провели военную операцию в Венесуэле. В ходе нее они захватили и вывезли из страны президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Мадуро и его жена обвиняются в "наркотерроризме", ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре в целях владения этими средствами против Штатов.

После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нуждаются в Гренландии из-за того, что остров якобы окружен судами Китая и России. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на это призвал главу Белого дома прекратить угрозы по захвату Гренландии.

Жена Миллера Кэти позднее опубликовала в соцсетях карту Гренландии, которая окрашена в цвета американского флага. Под изображением она оставила подпись "скоро". В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность королевства, напомнив, что страна является близким союзником США.

