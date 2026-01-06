Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 09:35

Политика

Белый дом усомнился в законности датского контроля над Гренландией

Фото: 123RF.com/mathiasberlin

Замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN усомнился в законности контроля Дании над Гренландией.

Миллер поинтересовался, по какому праву Дания получила контроль над Грендандией.

"На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Грендандия – это колония Дании?", – задался вопросом замглавы администрации США.

По его мнению, Гренландия должна стать частью США для обеспечения безопасности арктического региона и защиты интересов НАТО. При этом Миллер исключил необходимость проведения военной операции для присоединения острова, объяснив это тем, что на его территории живет лишь 30 тысяч человек.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, однако в 2009 году он получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

3 января США провели военную операцию в Венесуэле. В ходе нее они захватили и вывезли из страны президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Мадуро и его жена обвиняются в "наркотерроризме", ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре в целях владения этими средствами против Штатов.

После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нуждаются в Гренландии из-за того, что остров якобы окружен судами Китая и России. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на это призвал главу Белого дома прекратить угрозы по захвату Гренландии.

Жена Миллера Кэти позднее опубликовала в соцсетях карту Гренландии, которая окрашена в цвета американского флага. Под изображением она оставила подпись "скоро". В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность королевства, напомнив, что страна является близким союзником США.

Премьер Дании Фредериксен заявила, что Гренландия не будет под контролем США

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика