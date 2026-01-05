Власти Дании призвали Трампа прекратить угрозы в отношении Гренландии

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала американского президента Дональда Трампа прекратить угрозы по захвату США Гренландии. Ее заявление приводит издание Reuters.

После операции американских войск в Венесуэле Трамп вновь заявил, что США нуждаются в Гренландии из-за того, что остров якобы окружен судами Китая и России.

"Совершенно бессмысленно говорить о том, что США нужно захватить Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского Королевства. Поэтому я настоятельно призываю США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника", – отметила Фредериксен.

Похожую позицию также выразил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

"Когда президент США говорит, что "нам нужна Гренландия", и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно. Это неуважительно", – подчеркнул он.

Ранее Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри на пост спецпосланника США по Гренландии. По словам главы Белого дома, Лэндри понимает, насколько важна Гренландия для национальной безопасности Штатов.

По данным СМИ, правительство Дании учредило "ночную стражу" в Министерстве иностранных дел, чтобы следить за высказываниями Трампа. Ночная смена начинается в 17:00 по местному времени. К 07:00 сотрудники составляют отчет о заявлениях президента США и других событиях.