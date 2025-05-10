Reuters: Белый дом хочет втянуть Гренландию в сферу влияния США вместо захвата

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В администрации президента США Дональда Трампа хотят втянуть Гренландию в сферу влияния Соединенных Штатов вместо аннексии острова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Белый дом рассматривает возможность предложить властям Гренландии договор о свободной ассоциации с США. До этого американские власти заключали подобные соглашения с малыми островными государствами Микронезии, Маршалловыми Островами и Палау.

Согласно соглашениям, Штаты предоставляют этим странам множество услуг, включая военную защиту, в обмен на свободу действий на территориях государств.

Как утверждают журналисты, данный план является альтернативой стремлениям Трампа сделать Гренландию частью США. При этом, по данным агентства, в Вашингтоне обсуждаются и другие планы по взаимодействию с Гренландией.

Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией в конце прошлого года. После этого правительство Дании, частью которого является остров, сообщило об увеличении расходов на оборону Гренландии.

Американский президент хочет присоединить страну к США, чтобы улучшить собственную репутацию в истории, считает экс-советник по национальной безопасности Трампа во время его первого президентского срока Джон Болтон.