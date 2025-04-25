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25 апреля, 14:48

Политика

Трамп заявил, что не шутил о присоединении Канады и Гренландии к США

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не шутил о присоединении Канады к США в качестве 51-го штата, покупке Гренландии и установлении контроля над Панамским каналом.

"Я думаю, что для Гренландии это был бы очень хороший вариант", – заявил лидер Штатов в беседе с журналом Time.

По его словам, покупка Гренландии для США будет важным шагом в плане национальной и международной безопасности.

Впервые Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией в конце прошлого года. После этого правительство Дании, частью которого является остров, сообщило об увеличении расходов на оборону Гренландии.

Американский президент хочет присоединить страну к США, чтобы улучшить собственную репутацию в истории, считает экс-советник по национальной безопасности Трампа во время его первого президентского срока Джон Болтон.

Вместе с тем Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. По его словам, такой шаг приведет к полному урегулированию вопроса тарифов и пошлин, налоги канадцев снизятся, а их безопасность возрастет.

В Дании заявили, что США не возьмут Гренландию под контроль

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