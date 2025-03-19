Трамп вновь заявил, что Канада должна была стать 51-м американским штатом

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Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Канада, по его мнению, должна была стать 51-м штатом США. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Мы ее субсидируем каждый год на 200 миллиардов долларов. Мы не нуждаемся в их автомобилях или древесине", – высказался он.

Трамп также назвал Канаду худшей страной для ведения переговоров в своей практике. Кроме того, он напомнил, что, несмотря на минимальные взносы Оттавы в бюджет НАТО, США все равно вынуждены обеспечивать ее защиту.

Ранее Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. Ушедший в отставку с поста канадского премьера Джастин Трюдо ответил, что его страна никогда не войдет в состав Соединенных Штатов.

Новый глава правящей партии Канады Марк Карни поддержал Трюдо в том, что страна никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского лидера. Он также подчеркнул, что Канада победит как в торговле, так и в хоккее.

Трамп потом вновь заговорил о включении Канады в состав Соединенных Штатов. По его словам, это приведет к полному урегулированию вопроса тарифов и пошлин, налоги канадцев снизятся, а их безопасность возрастет.

Как заявил политик, присоединение Канады к США позволит стать "самой великой и могущественной нации в мире еще больше, лучше и сильнее", а сама Канада будет "важной ее частью".